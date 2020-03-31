В Испании за прошлые сутки, 30 марта, скончались от коронавируса 849 человек, что стало рекордным показателем с начала эпидемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

По данным местного Министерства здравоохранения, всего в Испании зафиксировано 94 417 случаев заражения коронавирусом. Из них 8 189 человек умерли, 19 259 пациентов выздоровели.

Всего за последние сутки в Испании подтвердили 9222 новых случая заболевания.

Ранее сообщалось, что в Испании 9500 медиков инфицированы коронавирусом.