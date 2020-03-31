В Україні дозволили відкрити продуктові базари [ Редактировать ]
В Україні дозволили відкрити продуктові базари. Відповідні умови для цього прописали в Міністерстві охорони здоров'я і оприлюднили на сайті МОЗ. Зокрема, на 20 кв. метрах повинен бути лише один відвідувач. Дотримання відстані між покупцями в чергах не менш ніж півтора метра.
Забезпечення персоналу та покупців засобами індивідуального захисту. Що ж до так званих ринків вихідного дня, то для них відстань між місцями торгівлі має становити не менше ніж 3 метри.
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