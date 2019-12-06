США ввели санкції проти "хакерів ФСБ" [ Редактировать ]
Сполучені Штати запровадили санкції проти хакерів Evil Corp, пов'язаних із ФСБ Росії. Про це повідомляєт сайт міністерства фінансів США.
Запустивши комп'ютерний вірус, зловмисники викрали понад 100 мільйонів доларів з інтернет-банків сорока країн світу.
Із грабіжниками пов'язані різні компанії та фізичні особи, серед них і громадяни України. Лідером угруповання вважають росіянина Максима Якубця. У 2017 він працював на спецслужби Федерації.
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