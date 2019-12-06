Про це повідомляєт сайт міністерства фінансів США

Сполучені Штати запровадили санкції проти хакерів Evil Corp, пов'язаних із ФСБ Росії. Про це повідомляєт сайт міністерства фінансів США.

Запустивши комп'ютерний вірус, зловмисники викрали понад 100 мільйонів доларів з інтернет-банків сорока країн світу.

Із грабіжниками пов'язані різні компанії та фізичні особи, серед них і громадяни України. Лідером угруповання вважають росіянина Максима Якубця. У 2017 він працював на спецслужби Федерації.