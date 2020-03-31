Хворих на коронавірус у світі вже понад вісімсот тисяч. Найбільше від інфекції потерпають США, Італія та Іспанія. Як світ бореться з недугою? Дивіться у матеріалі.

Іспанія знову б'є антирекорди. За останню добу тут померли 850 хворих. Минулого тижня темпи поширення інфекції сповільнилися, а нині знову набирають обертів. Кількість заражених уже майже сто тисяч. Навантаження на медичну систему - величезне. Мобільні шпиталі розгортають у виставкових центрах, готелях і спортзалах.

Бракує ліжкомісць також у італійських і французьких лікарнях. В Італії хворих уже більше як сто тисяч, у Франції - 45. Деяких інфікованих везуть у Німеччину. Там медики почали готуватися заздалегідь, тому відділень інтенсивної терапії й апаратів вентиляції легенів поки що вистачає. І смертність одна з найнижчих - трохи менше ніж один відсоток.

А в Бельгії померла наймолодша жертва Covid-19 в Європі - 12-річна дівчинка. Країна увійшла до десятки найбільших осередків інфекції. Зафіксовано майже 13 тисяч випадків захворювання. Водночас у Данії заявили, що коронавірус хоч і шириться, та вже повільніше. В уряді кажуть, цього досягли завдяки карантину. Якщо позитивна тенденція зберігатиметься, після Великодня обмеження поступово зніматимуть.

У колишньому епіцентрі пандемії - Китаї - за добу зафіксували пів сотні нових випадків зараження. Усі у прибулих з-за кордону. Медики ж зосереджуються на так званих "невидимих носіях" - хворих, у яких Covid-19 протікає без симптомів. Таких людей у КНР зафіксували півтори тисячі. Відзавтра про них повідомлятимуть в окремій статистиці.