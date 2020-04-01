В условиях стесненных средств нам порой хочется обладать гаджетом, который бы по качеству не уступал дорогим устройствам.

Поэтому A4tech недавно порадовала своих поклонников выпуском "антикризисной" игровой мышки Bloody P91, которая обладает всеми преимуществами высокоточного и скоростного манипулятора с качественными материалами изготовления, при этом по весьма демократичной цене. Предлагаю рассмотреть эту геймерскую мышь во всех подробностях.

Технические характеристики

Упаковка

Итак, по традиции начнем распаковку. A4tech Bloody P91 поставляется в картонной коробочке, выполненной в фирменных кроваво-черных цветах.

Сама коробка выполнена в виде книги – передняя крышка открывается, за которой можно визуально оценить манипулятор. Можно даже ладонь приложить, чтобы удостоверится, что по габаритам мышка подходит.

Внутри находится сама мышь, документация и пара фирменных наклеек, которые можно прицепить на системный блок или корпус ноутбука – приятная мелочь.

Дизайн и эргономика

Внешне мышка получилась просто на отлично. Даже не скажешь, что A4tech Bloody P91 относится к бюджетному сегменту. Дизайнеры правильно подошли к сборке, скомпоновав правильные материалы в основе корпуса.

Мышка получилась средних размеров, немного вытянутой в длину и немного узкой. Такой форм фактор подходит практически для любых рук, разве что кроме очень маленьких.

Bloody P91 облачена в черный матовый корпус из ABS-пластика, который сперва даже ощущается металлическим. Все из-за шершавой антискользящей поверхности, которая обеспечивает надежный обхват даже в самых потных руках. В руках она ощущается довольно увесистой – 141 грамм.

По бокам нанесена прорезиненная поверхность, чтобы мышку было крепче держать во время адреналиновых схваток.

По периметру вырезаны небольшие насечки, через которые видно шикарную RGB подсветку с несколькими режимами работы, каждый из которых представлен 16,8 миллионами цветовых вариантов – визуально это смотрится очень эффектно и придает мышке "космический" вид.

На нижней стороне используются металлические ножки X’Glide, которые обеспечивают пробег свыше 300 километров. Они легко скользят на любой поверхности.

Две основные кнопки отделены от корпуса. В игровой среде бытует мнение, что при такой конструкции нажатие кнопок происходит быстрее, а сами они более долговечны.

Также помимо двух боковых есть еще три функциональные кнопки, расположенные чуть выше колесика – они дополнительно настраиваются в специальном ПО Bloody7. Все кнопки четко нажимаются с приятной обратной отдачей и тихим, глухим звуком.

Колесико прокрутки прорезиненное, скроллит четко, но немного туговатое. Посредине есть вырез, через который также виднеется RGB подсветка.

Связь с компьютером поддерживается через USB-кабель длиной 1,8 метра в прочной оплетке, которая выдержит даже сильные нагрузки.

Подсветка

Я испытываю страсть к подсветке в периферии, поэтому эту мышку обойти стороной просто не мог. У Bloody P91 подсветка выдает полную гамму в 16,8 млн. цветов.

Изначально мышка обладает пятью режимами подсветки, которые меняются по нажатию верхней кнопки "1", при этом мышку надо приподымать, чтобы не был задействован сенсор.

Больше вариантов подсветки и ее тонкую настройку вроде интенсивности и стиля можно делать в фирменной программе Bloody7.

В общем, подсветкой останетесь доволны, можете обратить внимание, как мышка придает стильный вид игровому ПК.

Bloody7 и особенности работы

Поговорим немного о самой программе. Помимо настройки вариантов подсветки, Bloody7 может калибровать датчик A4tech Bloody P91 и изменять CPI (альтернативное значение DPI), которое регулируется в пределах от 100 до 8000. В технических характеристиках используется значение 5000, но это ошибка – разрешение гораздо выше.

Скорость опроса достигает 1000 Гц. Напомню, что в игровой среде мышка может называться геймерской, если обладает скоростью опроса выше 250 Гц. При этом время отклика у Bloody P91 почти молниеносное – 1 мс, а все благодаря оптическому сенсору PixArt PMW3325 Gaming Engine.

Ну и самая любимая фича у почитателей мышек Bloody и ненавистная владельцами других мышек — это установка для режимов стрельбы двойного или даже тройного нажатия, которая дает сильное преимущество игроку.

Таже для мыши P91 предусмотрена встроенная память для хранения игровых настроек пользователя — она составляет 160 Кб. Поэтому один раз настроив и записав их в память, можно приложение можно больше не использовать. Однако для корректной работы все же рекомендую его поставить, так как в комплекте идет правильный драйвер.

Итог

В целом A4tech Bloody P91 я остался доволен. Демократичная цена в 550 гривен, быстрый сенсор PixArt PMW3325 Gaming Engine, чувствительность в районе 8000 CPI, быстрое время отклика в 1 мс и просто шикарный визуальный дизайн с настраиваемой RGB подсветкой делают мышку очень выгодным приобретением. Владельцы не разочаруются.

Ранее podrobnosti.ua делали обзор мышки для виртуальных побед A4Tech Bloody R30. Также у нас на обзоре была гарнитура с 7.1 канальным звуком и подсветкой A4Tech Bloody G528C.