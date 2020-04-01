Стихію приборкали лише близько шостої ранку

Масштабна пожежа на Хмельниччині. Горіли скирти з соломою на площі п'ять квадратних кілометрів. Зайнялося напередодні ввечері на території колишнього цукрового заводу у селі Клубівка Ізяславського району.

Рятувальники кажуть - була чимала загроза перекидання вогню на житлові будинки, тож залучили спецзагони із сусідніх районів. Роботу ускладнював сильний вітер.

Стихію приборкали лише близько шостої ранку. Згоріло 30 тисяч тон соломи, яку заготували як біотопливо для місцевої ТЕЦ. Слідчі не виключають версію підпалу.