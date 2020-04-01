В среду, 1 апреля, в Одесской области на территории Нижнеднестровского национального природного парка вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

Сообщается, что угрозы населенным пунктам нет.

"1 апреля в 07:42 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании сухой водно-болотной растительности вблизи автодороги Одесса - Рени на территории Нижнеднестровского национального природного парка.

В связи с отсутствием подъездных путей к очагам возгорания спасатели проводят мониторинг обстановки и тушения пожара на доступных участках местности. Площадь пожара сейчас составляет примерно 9 гектаров", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева вспыхнул масштабный пожар.