Под Одессой вспыхнул национальный природный парк [ Редактировать ]
В среду, 1 апреля, в Одесской области на территории Нижнеднестровского национального природного парка вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.
Сообщается, что угрозы населенным пунктам нет.
"1 апреля в 07:42 в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании сухой водно-болотной растительности вблизи автодороги Одесса - Рени на территории Нижнеднестровского национального природного парка.
В связи с отсутствием подъездных путей к очагам возгорания спасатели проводят мониторинг обстановки и тушения пожара на доступных участках местности. Площадь пожара сейчас составляет примерно 9 гектаров", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева вспыхнул масштабный пожар.
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