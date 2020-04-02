Рынок земли: депутаты пойдут в суд [ Редактировать ]
ОПЗЖ будет в суде добиваться отмены закона о рынке земли, принятого под влиянием внешних кредиторов. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам, комментируя принятие законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Он подчеркнул, что в нынешних условиях открывать рынок земли, да еще и под внешним влиянием, - это огромная ошибка. Вместо выполнения требований кредиторов нужно было начать переговоры о реструктуризации внешнего долга. Более того, закон о рынке земли был принят со множеством нарушений.
"При принятии этого законопроекта было множество нарушений - и процедурных, и Регламента ВР, и Конституции. Мы будем обращаться в Конституционный Суд, чтобы добиться его отмены. Мы будем бороться. Нельзя принимать такие решения без референдума, под внешним влиянием, тем более в условиях эпидемии и кризиса", -акцентировал Юрий Бойко.
Он также отметил, что голосование за данный закон является свидетельством внешнего управления страной, слабости власти и её неэффективности.
"Сегодня мы видим, как каждая страна защищает себя в условиях пандемии. У тех стран, которые успешно её побороли, было две составляющих - сильная государственная власть и финансовые инструменты. Нам нужно посмотреть на этот позитивный опыт и принимать решения, руководствуясь, прежде всего, национальными интересами, а не исходя из интересов каких-то кредиторов. В обычное время мы, наверное, соблюдали бы все требования, но сейчас это форс-мажор, и продавать землю в период эпидемии и кризиса – это предательство народа Украины. Для нашей политической силы - это недопустимые вещи", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагала распаевать землю между всеми гражданами Украины. Навести порядок в Земельном кадастре. Подготовить качественный закон, а затем решить вопрос продажи земли на референдуме. Но власть боится народного слова, поэтому отказалась проводить референдум. Это предательство украинского народа и прямое нарушение Конституции.
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