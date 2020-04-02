На в'їздах до Херсону встановили блокпости [ Редактировать ]
У Херсоні підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом. Місто закрили на карантин - на в'їздах та виїздах встановили п'ять блокпостів.
Про це повідомив заступник міського голови Ігор Козаков на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами COVID-19 діагностували у сорока дворічного чоловіка.
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