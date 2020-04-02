Полиция застрелила подростка за "нарушение карантина" [ Редактировать ]
В Кении сотрудники полиции выстрелили в мальчика, когда тот находился на балконе своего дома. Они посчитали это "нарушением карантина", который был введен из-за пандемии коронавируса.
Об этом пишет Daily Mail.
"13-летний Ясин Мойо был застрелен через 20 минут после вступления в силу общенационального комендантского часа из-за COVID-19", - говорится в сообщении.
Трагедия случилась около 19:20 в понедельник, 30 марта. Подросток был немедленно госпитализирован, однако от полученного ранения во вторник, 31 марта, скончался в больнице.
Главный прокурор Кении приказал провести расследование. Отмечается, что выстрел мог получиться случайным.
Ранее сообщалось, что президент Филиппин приказал расстреливать нарушителей карантина.
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