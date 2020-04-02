В умовах гострої економії, українські чиновники повинні скоротити власні зарплати - Сергій Каплін [ Редактировать ]
В умовах гострої економії в усій країні, чиновники мають урізати власні зарплати, - у цьому переконаний голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін.
Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України:
У 2014 році країні була перед неймовірними економічними викликами, тоді Верховна Рада і Кабінет міністрів прийняли рішення обмежити себе мінімальними зарплатами приблизно у 4,5 тисяч і гривень. Ч вважаю, що сьогодні так само мають вчинити, Офіс Президента кабмін, районні, обласні адміністрації, комунальні підприємства, мери всіх міст, і звичайно - Верховна Рада України. Ви повинні обмежити свої затрати максимально і отримувати поки не закінчиться карантин, пандемія ті самі гроші, які отримують наші пересічні українці.
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