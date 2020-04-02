Поки наші підприємці втрачають гроші і власний бізнес через епідемію, борг України перед зовнішніми кредиторами - зростає. До кінця року держава має повернути 12 мільярдів доларів зовнішніх запозичень. Про це заявив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Сергій Льовочкін.

За його словами, в умовах економічної кризи, яка насувається на Україну, необхідно проводити переговори щодо реструктуризації боргів.

Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":