В умовах економічної кризи необхідно провести переговори щодо реструктуризації боргів України: Сергій Льовочкін закликав оприлюднити меморандуми з МВФ [ Редактировать ]
Поки наші підприємці втрачають гроші і власний бізнес через епідемію, борг України перед зовнішніми кредиторами - зростає. До кінця року держава має повернути 12 мільярдів доларів зовнішніх запозичень. Про це заявив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Сергій Льовочкін.
За його словами, в умовах економічної кризи, яка насувається на Україну, необхідно проводити переговори щодо реструктуризації боргів.
Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Мы последовательно выступаем за, так называемый, новый договор о реструктуризации. Мы считаем, что та реструктуризация, которая была проведена в 2014-2015 годах тогдашним правительством - абсолютно неэффективна и во многих вопросах она просто не выгодна Украине.
Вы знаете, что там есть нормы, при которых Украина будет платить дополнительные проценты внешним кредиторам по уже погашенным кредитам, если наш экономический рост будет превышать 4%. Подобные вещи вообще недопустимы в таком государстве, как Украина, где 50% населения живут на очень скромные доходы. А по критериям ООН, живут, по сути, за чертой бедности!
Украина бедная страна и такие условия реструктуризации являются, на наш взгляд, неприемлемыми. Поэтому, мы выступаем за то, чтобы провести новую реструктуризацию долгов. Мы выступаем, чтобы меморандумы с МВФ публиковались - это публичные документы, - что, в конечном счете, нам придется делать.
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