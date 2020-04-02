Як кризова ситуація вже зараз впливає на український внутрішній ринок? Свіжі дані про епідемію в українському економічному аспекті.

В Антимонопольному комітеті України досягли порозуміння із представниками п'ятьох основних мереж продажу нафтопродуктів у державі. Вимога анти монопольників: знизити вартість пального на 3-5 гривень за літр на тлі падіння цін на нафту на світовому ринку. За словами голови комітету, після перемовин, за два дні мережі АЗС поступово знижували ціни. Однак в держрегуляторі очікують подальшого адекватного здешевлення палива.

Юрій Терентьєв, голова Антимонопольного комітету України:

Потенціал для зниження цін на світлі нафтопродукти залишається у діапазоні 1-2 гривні. Ми вбачаємо наявність фундаментальних передумов для зниження цін.

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Фермери квапляться. Весняна посівна кампанія 2020 року прискорилася у всіх областях України. Аграрії вже засіяли ярими культурами понад 7% запланованих площ. Про це інформують в Мінекономрозвитку. Станом на 26 березня було засіяно вже більше мільйона гектарів. Цього року фермерами заплановано засіяти на 300 тисяч гектарів більше, ніж минулого. Очільники профільного відомства зазначають: необхідно максимально оперативно провести сівбу ярих зернових культур ранньої групи, оскільки волога в верхніх шарах ґрунту досить швидко випаровується - це пов'язано з вітряною та сонячною погодою. Кількість вологи - низька, порівняно з попередніми роками, але ця ситуація не є критичною. За даними Мінекономрозвитку, кінцеві результати Врожаю-2020 визначать прогнозовані рясні опади у квітні-травні.

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51% підприємств в умовах карантину здатні протриматися лише 1 місяць. Про це свідчать дані опитування, проведеного спілкою українських підприємців. 2-3 місяці, за власними оцінками, здатна буде вижити лише кожна четверта маленька фірма, або велика компанія.

Майже третина з них вже припинила на цей час свою роботу - це, переважно, мікробізнес. Більше половини підприємців заявили, що спроможні протриматися до чотирьох тижнів банкрутства і до закриття своїх фірм. У Спілці підприємців відзначають: майже половина опитаних бізнесменів ставиться негативно до проведення карантинних заходів у поточній формі - щодо їх економічної діяльності.

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Економіка України через пандемію впаде більш ніж на 5%. Такий сьогоднішній прогноз аналітиків Bank of America. Економісти переглянули свої попередні прогнози у бік значного погіршення ситуації. У їхньому новому звіті свій перегляд припущень саме для Східної Європи, - міжнародні економісти називають "драматичним". Головними причинами негативних очікувань називають поширення короновірусу у цьому регіоні, що викликає зменшення попиту, зокрема, й на українські товари. За даними американських аналітиків, падіння валового внутрішнього продукту в Україні становитиме - 5,6%.