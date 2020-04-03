На альпійській вершині Маттерхорн з'явилися світлові проекції [ Редактировать ]
Світлові проекції з'явилися на альпійській вершині Маттерхорн. Ввечері на схилах можна побачити написи "надія", "любов" і заклики залишатися вдома - англійською та німецькою мовами.
Ідея належить швейцарському митцю Джеррі Гофстеттеру, задум підтримала місцева влада. У такий спосіб хочуть підтримати людей у часи епідемії. Довкола гори є кілька камер, тож милуватися нею можна в онлайн-режимі, не виходячи з дому.
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