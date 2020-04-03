Війна на Донбасі: бойовики продовжують мінометні обстріли [ Редактировать ]
Одинадцять обстрілів українських позицій зафіксовано на Донбасі минулої доби. З мінометів 82 калібру російські найманці обстріляли оборонців Пісків, Авдіївки та Широкиного, а зі 120 - гатили поблизу Павлополя.
Мінометні обстріли сьогодні поновилися. Від опівночі окупанти випустили понад два десятки мін 120-го калібру по оборонцях Новотошківського. Минулося без втрат.
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