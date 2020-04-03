В пятницу, 3 апреля, стало известно, что Верховный суд оставил в силе решения судов предыдущей инстанции по заключению на 10 лет виновников ДТП в Харькове - Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Верховный суд отказал защитникам обоих осужденных в обжаловании решений судов предыдущей инстанции, решение Верховного суда уже обжалованию не подлежит. Таким образом, Елену Зайцеву и Геннадия Дронова окончательно приговорили к лишению свободы на 10 лет.

Напомним, в октябре 2017 года в центре Харькова на перекрестке улицы Сумской и переулке Мечникова столкнулись два автомобиля. Внедорожник Lexus RX, за рулем которого была 20-летняя девушка Елена Зайцева, вылетел на тротуар, где зеленый свет ждали пешеходы. В результате ДТП погибли шесть и пострадали пять человек.

Ранее в сети "вспыли" фото того, как осужденная Зайцева отбывает свой приговор.