Кордони ЄС можуть залишитися закритими і після Великодня, - про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, рішення ще не ухвалили, але переговори з цього приводу тривають.

Керівник Європейської комісії зазначила, що приїздити нині до Європи без поважної причини не бажано. Зовнішні кордони ЄС і Шенгенської зони під замком уже два тижні, аби запобігти поширенню коронавірусу.

Натомість, ввезення медичного обладнання на територію блоку вирішили спростити. Єврокомісія відмовилася від митних зборів та ПДВ, зокрема, на імпорт захисного спорядження, апаратів вентиляції легень і тестів на COVID-19.