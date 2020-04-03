Звісно, кожен у нашій державі хоче, щоб Україна зупинила поширення вірусу, як це вже зробили, приміром, Тайвань та Корея. Однак, певно, більшість людей не погодилась би з покараннями за невиконання правил, які діють у тих же країнах Азії або ліберальній Європі.

Але ж без відчутних покарань система не працює! В деяких країнах доходить до абсурду. Президент Філіппін дозволив стріляти в порушників карантину. Це, звісно, абсолютно неадекватні методи. А от прийнятне покарання - це штраф. Ось, наприклад, Тайвань - там один з порушників режиму самоізоляції отримав штраф у 33 тисячі доларів. Ще раз: 33 тисячі доларів! Мав сидіти два тижні вдома після повернення з іншої країни, а пішов до нічного клубу.

Або Норвегія - чоловіку виписали штраф майже у 4 тисячі доларів за три порушення протягом п'яти днів. Теж повинен був сидіти вдома після повернення з іншої країни, але вирішив, що для нього можуть бути винятки з правил.

Потрібні ще приклади? Що ж, тему продовжить Олена Абрамович.

Іграшковий пес на повідку, розгублена курка, яка не знає, куди бігти, а ще - коза і краб як домашні тварини, яких треба вигуляти.

* * *

Іспанія

Чого тільки не вигадували італійці та іспанці, щоб вийти з дому. Локдаун у цих країнах найжорсткіший - гуляти можна лише із собакою. Пробіжки заборонені, а неслухняних бігунів ось так затримує поліція.

Штрафи в Іспанії стартують від 100 євро. За спорт на свіжому повітрі - покарання 600 євро. Поїздка на роботу на велосипеді теж вважається фізичними вправами, тож поліція зупиняє і таких.

Я їду на завод, на роботу, інакше не можу дістатися туди. - Їдьте громадським транспортом.

Під час перевірок правоохоронці невблаганні. Оштрафували на 200 євро навіть медсестру, яка після роботи у дві зміни везла продукти літнім батькам і дорогою додому забрала дочку.

Марія Хосе, медсестра:

Офіцер сказав мені, що не можна, щоб пасажир сидів на передньому сидінні та ще й без маски. Я пояснила, що ми живемо разом, моя 26-річна дочка навіть показала посвідчення з адресою. Але вони все одно виписали штраф.

* * *

Італія

Італійці живуть із такими ж обмеженнями найдовше - з 10 березня. Щоправда, в певних регіонах донедавна зберігалося право на пробіжку чи прогулянку в межах двохсот метрів від будинку. Проте 31 березня карантин посилили - бігати не можна зовсім, лише біля дому вигуляти собаку чи вийти з дитиною. Ну і звісно, в магазин, аптеку чи на роботу. Обов'язково з письмовою декларацією: куди й навіщо йдеш. За порушення - штраф від 500 до 5000 євро. Можуть і кинути за ґрати - від 3 до 18 місяців. Стежить за порядком поліція навіть з повітря.

Ніколля Муррі, командувач повітряних сил поліції у Катанії:

Наші гелікоптери оснащені технологічними датчиками, тому за кілька секунд ми можемо швидко повідомити операційний центр про те, що бачимо згори.

* * *

Франція

Без спеціального папірця не виходять на вулицю і французи. Щоправда, бігати їм дозволено. Але не більш як годину на день і не далі ніж за кілометр від дому. Інакше - штраф від 135 євро. Та й усі улюблені місця спортсменів - парки та набережна Сени в Парижі - закриті. Громадський транспорт, як і скрізь у ЄС, працює, хоч пасажирів там небагато.

Жлакара Клізір, волонтерка:

Двічі на тиждень я відвідую 89-річну жінку. Щопонеділка та щоп'ятниці їду до неї на метро, щоб допомогти: купити продукти, вивести її на прогулянку.

* * *

Австрія

Спорожніли транспорт і вулиці й в Австрії. Там штрафують не в сотнях, а в тисячах євро. Поліція робить облави - відстежує тих, хто влаштовує вечірки. Мабуть, правоохоронці мають доступ до мобільних даних громадян. Бо "листи щастя" надходять навіть тим, до кого поліція не наближалася.

19 березня ви були у громадському місці, яке не можна відвідувати. При цьому, ви сиділи на лавочці й пили каву з людиною, яка не мешкає з вами разом, не дотримуючись при цьому дистанції.

Пильно стежать і за тими, хто повернувся з-за кордону і має відсидіти 2 тижні вдома, - каже українка Оксана Діденко. 21 березня вона повернулась у Відень із Києва.

Оксана Діденко, журналіст-фотограф у Відні:

Телефонував колега і розповів такий випадок, що у будинку, де живе його дівчина, жінка з дитиною повернулися з Іспанії, мали так само сидіти на карантині, але вона не дотримувалась, виходила куди хотіла, я думаю, за продуктами. І інші мешканці цього будинку просто заявили на неї в поліцію. Оштрафували на 2 з лишком тисячі євро.

* * *

Польща

У Польщі тепер можуть оштрафувати за те, що ваша неповнолітня дитина вийшла сама в магазин чи на прогулянку. Немає 18 - жодного кроку без батьків. Заборонено також підходити до іншої людини ближче ніж на 2 метри.

Ян Радван-В'ятровськи, член спортклубу:

У суботу на всіх пляжах було стільки людей, що уряд мусив якось відреагувати. Інакше не слухають, особливо літні люди й діти. Так не можна.

* * *

Чехія

У Чехії в публічних місцях - обов'язкові маски. І за порушення штрафують навіть високопосадовців. Так, нещодавно по 400 євро заплатили й кілька чеських міністрів, бо зняли маски під час відеоконференції в залі, де були не самі.

Не буду виправдовуватися, я припустився помилки, правила поширюються на всіх. Я переказав 10 тисяч крон на рахунок лікарні Motol.

Проте такі жорсткі заходи діють не в усіх країнах ЄС. Що далі на північ - то менше масок і більше свободи.

* * *

Бельгія

У Бельгії в масках рідко кого побачиш. Досі відчинені всі парки та сквери. Прогулюватися, бігати та їздити на велосипеді дозволено й навіть рекомендовано. Головне - робити це наодинці чи максимум з 1 другом - і з дистанцією в півтора метра. А ще - не зупинятися та не сідати на лавки. Інакше - штраф.

Так, кореспондентка газети Politico була змушена дорого заплатити за перекус:

Це був найдорожчий круасан у її житті. Жінку оштрафували за те, що вона зупинилася, щоб його з'їсти. Розмір штрафу? Від 250 до 500 євро.

Тільки в Брюсселі лише за вихідні поліція виписала близько семисот штрафів за несанкціоновані зупинки, недотримання дистанції та інші порушення карантину.

* * *

Швеція

А це Швеція. Тут досі відчинені бари й ресторани, дитячі садки й початкові школи. Лише цього тижня влада наказала обмежити кількість клієнтів у торговельних центрах і кав'ярнях. Наразі в країні понад 5 тисяч хворих на коронавірус, щонайменше 300 людей померли. Із карантином не квапилися, бо шведи й так не дуже комунікабельні і звикли тримати дистанцію.

Йохан Гісекс, радник Міністерства охорони здоров'я Швеції:

Головна мета шведської стратегії - захистити літніх людей, щоб вони не захворіли й не померли. Тож вочевидь бабусі та дідусі не мають контактувати з онуками. Тому й відкриті школи.

До порад шведи дослухаються. У магазинах та ресторанах людей дуже мало. А сотні закладів тимчасово закрилися. Без будь-яких наказів і заборон.