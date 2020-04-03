Уже більше мільйона хворих на коронавірус у світі. І це - тільки підтверджені випадки. Суттєво змінилась географія пандемії - тепер проблема №1 у Сполучених Штатах - там захворіли більше 200 тисяч американців, кількість тяжких хворих швидко зростає. Дональду Трампу довелося навіть застосувати закони воєнного часу, щоб змусити приватні підприємства виробляти необхідні медичні засоби та обладнання - зокрема, апарати штучної вентиляції легень.

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Катастрофічна ситуація і в Європі. Іспанцям та італійцям і досі найважче. А представники французької влади навіть звинуватили американців у перекуповуванні медичних товарів, що вже відправлялися до Франції від виробників у Китаї. Сам Китай поступово оговтується від коронавірусу, повертаючись до нормального життя.

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А от у нас - певно, все тільки починається. Щодня зростає кількість хворих. Станом на зараз в Україні вже майже тисяча лабораторно підтверджених випадків коронавірусу (942).

Найбільше у Києві - вже 180;

Багато у Чернівецькій області - 171. До речі, цей регіон відсьогодні закритий для приватного транспорту;

Тернопіль швидко наздоганяє Чернівці - там вже 114 випадків.

І що найгірше, десятки з цих хворих - медичні працівники. Доводиться відправляти на ізоляцію колективи цілих лікарень. Одужали поки що 19 українців. 23 людей, на жаль, померли.

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Уряд посилює карантинні обмеження. Вже з понеділка заборонено перебувати у громадських місцях без маски або респіратора. Переміщуватись групами більш ніж по двоє - також не можна. Виходячи на вулицю потрібно мати при собі документи. Закриваються парки, сквери, спортивні майданчики. Змінюються правила і для святкування Великодня - будь-які зібрання, зокрема релігійного характеру, також будуть під забороною.

Однак, чи погодяться українці виконувати все це? Велике питання. Поки наших людей не вдається примусити навіть до самоізоляції після повернення з-за кордону. Як порушують карантин і як за це карають?

Вірус - який не спинити. Кількість інфікованих постійно зростає.

Наталія Бондаренко, терапевт:

У нас нет иммунной прослойки. Это - как пожар в сухом лесу.

І загасити цю "пожежу" поки не вдається. І хоча в країні щотижня посилюють карантинні обмеження, заробітчани та туристи масово повертаються додому - хто літаками... а хто - пішки! На кордонах наче кадри з фільму - кілометрові черги.

Подивіться, які черги на кордоні!

Всі ці люди, які повертаються на батьківщину - мають самоізолюватися. Однак, масово порушують цю вимогу. Зрештою, як і решта українців, які не звикли жити по правилах.

Володимир Зеленський, президент України:

Благаємо вас, залишатися вдома. Пляжі ніхто не вкраде, і пісок вагонами ніхто не вивезе. Парки - почекають.

Чому українцям не сидиться вдома? Як проходять самоізоляцію ті, хто повернувся з-за кордону? І що чекає на порушників правил "епохи коронавірусу"?

Якщо ви думаєте, що ці українці "дуже" хочуть повернутися на батьківщину, а їх не пускають, - ви помиляєтеся. Майже всі вони не хочуть проходити обсервацію. Це - пасажири авіарейсу з В'єтнаму. Вони погодилися на самоізоляцію вдома. А коли почули, що їх мають відвезти в готель - пішли в атаку.

Ці автобуси мали відвезти пасажирів рейсу із Балі до готелів на обсервацію. Транспорт пригнали одразу на злітну смугу Борисполя - єдиного аеропорту, який хоч і частково, але працює. На борту літака - більше двохсот людей. Після приземлення прикордонники вимірюють температуру і роздають документи на згоду до обсервації.

Особи, що відвідували країни, регіони - вважаються такими, що мали контакт з хворими на зазначену хворобу. І попадають під обов'язкову обсервацію.

Втім їхати до готелів більшість пасажирів відмовилася. Мовляв, постанова уряду станом на вечір понеділка не набула чинності. Тож люди згодні сидіти вдома, а в готелі - ні.

Мы готовы пройти медицинское обследование. Медицинские тесты за свои деньги.

Мы хотим провести исследования на коронавирус, мы готовы пройти все тесты, подтвердить, что мы здоровы.

Але проблема в тому, що навіть за негативного результату, ці люди можуть бути носіями вірусу. І чи будуть вони чесно сидіти вдома - теж питання. Тож у підсумку, пасажирів таки вмовили на обсервацію до готелю "Козацький". У самому центрі Києва - фактично, на Майдані.

Вона чергує по периметру будівлі. А біля центрального входу чатує "швидка". Як виявилося, не даремно - вже наступного дня одного з туристів госпіталізували з підозрою на коронавірус - у чоловіка різко піднялася температура. А ще через день туристи почали втікати з "Козацького" та інших місць обсервації.

Артем Шевченко, речник Міністерства внутрішній справ України:

Вони вже встановлені, і вже на них складено адмінпротокол. Ну і мовляв, якщо жорсткого режиму нема, можна вийти, ось вони вийшли. Ну от і вийшли - тепер на них складено адмінпротокол, і штраф 17 тисяч гривень.

За ігнорування правил карантину передбачений штраф - від 17 до 34 тисяч гривень - це для фізичної особи. Для посадовців - від 34 до 170 тисяч. Тож за що вже штрафують? Про це - трохи згодом.

А зараз - про нові обмеження, які запрацюють вже з понеділка.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:

Відвідування парків та зон відпочинку.

Ці розваги з 6 квітня - під забороною. Виняток - вигул домашніх улюбленців, але однією людиною. Сквери, парки та місця відпочинку будуть закриті. З'являтися у громадському місці без маски чи респіратора - зась. Ще одна обов'язкова умова - мати при собі документи. Ходити вулицями можна не більше двох. А діти до 14 років взагалі не мають права з'являтися у громадських місцях без дорослих.

* * *

ОДЕСА

Ну как можно усидеть дома, когда здесь такая благодать?

"Тут" - це на Ланжероні - одному з найбільших пляжів Одеси. І хоч до відкриття пляжного сезону ще довго - на вихідних ця місце, наче магніт. Одеситів не спиняли навіть гучномовці.

Солнце, ультрафиолет, он убивает вирусы и бактерии.

Наталія Бондаренко, терапевт:

Эти люди считают, что они бессмертные? Они считают, что бессмертные члены их семьи? Пока вы выйдете гулять, например, на прогулку, где вы будете соблюдать дистанцию, где будет ветерок, который унесет вирус - это все так, но вы пройдете сначала через места общего пользования. Вы выйдите из дома, потрогаете дверную ручку, точно также сделали все, кто выходил. В том числе и больные, зараженные люди.

Чи то одесити почули лікарів, чи то погода зіпсувалася, але сьогодні на узбережжі людей значно поменшало. Хоча невеликі компанії таки прогулюються. Подружжя Андрій та Вікторія карантин вважають доцільним, але інколи виходять на свіже повітря.

Андрій Лука, житель Одеси:

И еще если собираются там продлевать, то я думаю, ну очень тяжело! Плюс не работаешь, ни с кем не общаешься. Все равно нужно выйти, месяц целый не реально находиться в квартире!

В "Аркадії" - на ще одному пляжі Одеси - приблизно половина людей у масках. Вважають: такий режим та інші запобіжні заходи захистять від вірусу.

Людмила Безрядіна, жителька Одеси:

Я так сначала тоже говорила: лучше бы закрыли бы и поставили блокпост в "Аркадии" - потому что молодежь не соблюдает: вот, там, чай берут и все такое. Мы - чай с собой: в термосе, не обнимаемся, руками друг друга не трогаем!

А деякі навіть купаються у морі. Чому ж люди не дотримуються норм карантину?

Наталія Бондаренко, терапевт:

Люди не понимают опасности. Им изначально сказали, что это не страшнее гриппа, что скоро мы все поедем на пикники.

* * *

ІТАЛІЯ

І це не лише проблема українців. Це - кадри з Італії. Там навіть у пік епідемії мерам міст доводиться самотужки "заганяти" людей додому! Ось це звернення італійських мерів уже облетіло весь світ:

Массіміліано Прескутті, мер комуни Гуальда-Тадіно:

Я звертаюся до всіх вас. Куди ви, хай вам грець, ходите? Ви, і ваші собаки у яких мабуть запалення простати.

Антоніо Тутоло, мер Лючеро:

Чи користуєтеся ви мобільними перукарнями? На біса вам це здалося? Ви розумієте, що труни у вас будуть закриті? Хто взагалі побачить вашу приголомшливу зачіску?

* * *

УКРАЇНА

В Україні - така ж біда. Деякі закриті салони краси працюють у підпіллі. А найулюбленіша розвага українців під час карантину - це шашлики. І власники альтанок без проблем надають свої послуги. Ми телефонуємо одразу в кілька зон відпочинку, аби орендувати місце на компанію з одинадцяти людей.

Вы знаете, вам нужно внести предоплату. Потому что у нас на выходные очень много заказов.

Она расчитана до 20 человек. Я знаю, что на улице нельзя больше 10 человек собираться. Вот. Говорю, как есть. Я смотрел, что шашлыки жарить можно.

Хоча, за це - передбачений штраф.

* * *

КИЇВ

До речі, лише в столиці - вже кілька сотень адмінпротоколів та перші "оштрафовані". Порушників - п'ятеро. Вводять санкції і в регіонах. У Сумах, наприклад, чоловіку похід у магазин без маски коштував 17 тисяч.

Артем Шевченко, речник Міністерства внутрішніх справ України:

Складено 3 тисячі 566 адмінпротоколів. Це і більше 130 протоколів на осіб, які не дотримуються режиму самоізоляції та обсервації. Це і водії транспортних засобів.

І вочевидь, оштрафованих буде більше. Бо вочевидь великі штрафи - це поки єдиний аргумент, який може зупинити українців.