В семье Святослава Вакарчука случилось горе [ Редактировать ]
Умер бывший министр науки и образования Украины и отец политика и музыканта Святослава Вакарчука – Иван Вакарчук.
Об этом сообщил народный депутат Украины Владимир Вятрович.
По информации экс-ректор Львовского университета скончался на 73 году жизни.
"Большая потеря. От нас ушел Иван Вакарчук. Большой человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор alma mater, министр образования, с которым имел честь сотрудничать. Вечная память", - отметил Вятрович.
Иван Вакарчук был профессором и доктором физико-математических наук, также он был награжден высшей государственной медалью "Герой Украины" за весомый вклад в развитие науки и образования.
Читайте также, в Италии от коронавируса умер известный дизайнер Серджио Росси, который был создателем известного бренда одежды.
по теме
Скончался почетный консул Украины в Хорватии
В то же время причина смерти не указана
Во Львове на спортплощадке нашли труп
На теле мужчины были обнаружены телесные повреждения
В Киеве токарный станок задушил мужчину
В Киеве на улице Семьи Сосниных, 3 случилась трагедия
Погода в Украине: что обещают синоптики
В субботу, 4 апреля, погода в Украине будет прохладной
Коронавирус в Украине: число зараженных перевалило за 1000
По состоянию на 22:00 3 апреля в Украине зафиксировано 1072 случая заражения коронавирусом