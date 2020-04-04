Умер бывший министр науки и образования Украины и отец политика и музыканта Святослава Вакарчука – Иван Вакарчук.

Об этом сообщил народный депутат Украины Владимир Вятрович.

По информации экс-ректор Львовского университета скончался на 73 году жизни.

"Большая потеря. От нас ушел Иван Вакарчук. Большой человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор alma mater, министр образования, с которым имел честь сотрудничать. Вечная память", - отметил Вятрович.

Иван Вакарчук был профессором и доктором физико-математических наук, также он был награжден высшей государственной медалью "Герой Украины" за весомый вклад в развитие науки и образования.

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