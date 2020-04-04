Во Франции мужчина нападал на прохожих с ножом [ Редактировать ]
Во французском городе Романс-сюр-Изер мужчина устроил поножовщину с прохожими.
Об этом сообщает France Bleu.
По их словам, неизвестный совершил нападели на людей возле магазина.
Отмечается, что от ранений 2 человек скончались на месте, еще четверо потерпевших находятся в тяжелом состоянии.
Известно, что нападавшего удалось задержать полиции, он прятался в пекарне. Причины такого поступка остаются неизвестными.
Читайте также, в Португалии сотрудники миграционной службы убили гражданина Украины. Мужчина умер от эпилептического припадка после побоев.
по теме
В семье Святослава Вакарчука случилось горе
Скончался украинский ученый Иван Вакарчук
В мире количество больных коронавирусом перевалило за миллион
количество жертв достигает 59 тысяч человек
Google устроит "слежку" за карантином в мире
Компания буде отслеживать передвижения населения в странах, где объявлен карантин
Новости дня: главные события за 2 апреля
Во четверг, 2 апреля, в Украине и в мире произошло много важных событий
Во Франции от коронавируса за сутки умерли более 500 человек
Во Франции за сутки зафиксировано 509 летальных случаев от коронавируса COVID-19