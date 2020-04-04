Во французском городе Романс-сюр-Изер мужчина устроил поножовщину с прохожими.

Об этом сообщает France Bleu.

По их словам, неизвестный совершил нападели на людей возле магазина.

Отмечается, что от ранений 2 человек скончались на месте, еще четверо потерпевших находятся в тяжелом состоянии.

Известно, что нападавшего удалось задержать полиции, он прятался в пекарне. Причины такого поступка остаются неизвестными.

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