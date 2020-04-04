"Опозиційна платформа - За життя" закликає внести правки у держбюджет, аби гарантувати допомогу соціально незахищеним верствам населення - Юрій Бойко [ Редактировать ]
В умовах карантину найбільше потерпають незахищені верстви населення. І завдання влади - допомагати їм. А для цього потрібно внести правки до державного бюджету. Про це заявив співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.
Народний депутат також розкритикував антикризові заходу уряду, наголосивши: урізання витрат в першу чергу вдарить по місцевим бюджетам.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Мы, действительно, категорически против бюджета в том виде, в котором его представили. Это не корректировка бюджета для медицины, это просто за счет наших граждан.
Не трогая внешних кредиторов, не трогая центральные органы власти - обрезали финансирование на местах, и вот вся корректировка бюджета пошла по самому простому пути: обрезая местные бюджеты, обрезая нужды людей, не трогая министерства, аппарат Верховной Рады, аппарат Администрации Президента - на 1-2% обрезается финансирование там, и на 20 млрд. обрезали местные бюджеты. Разве это справедливо? Как мы можем с этим согласиться?
Терпеть должны все, но начинать надо с внешних кредиторов, чтобы сохранить эти почти 200 млрд., которые надо выплачивать по внешним долгам. Вот их надо переносить на следующие годы, - вот в этом были наши требования. Почему вы отыгрываетесь на наших гражданах, не трогая кредиторов? Что это за позиция и кто с этим согласится? Так не будет, и мы за это никогда не проголосуем.
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