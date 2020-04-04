В умовах карантину найбільше потерпають незахищені верстви населення. І завдання влади - допомагати їм. А для цього потрібно внести правки до державного бюджету. Про це заявив співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.

Народний депутат також розкритикував антикризові заходу уряду, наголосивши: урізання витрат в першу чергу вдарить по місцевим бюджетам.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":