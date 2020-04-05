Роженица в Ивано-Франковске умерла не от коронавируса, - Марцинкив [ Редактировать ]
У роженицы, которая умерла в роддоме Ивано-Франковска, коронавирусную инфекцию не обнаружили. Об этом в видеообращении заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
"У нее не обнаружено диагноза коронавирус после теста ПЦР-системой. Это свидетельствует о том, что женщина скончалась по другой причине", - сказал Марцинкив.
Напомним, в городском перинатальном центре Ивано-Франковска умерла женщина с подозрением на COVID-19. У нее была двусторонняя пневмония. Женщина родила недоношенного ребенка. По словам врачей, возраст малыша - 35-36 недель. Состояние ребенка - средней тяжести.
Коронавирусная болезнь COVID-19 - инфекционное заболевание, вызванное последним из недавно открытых коронавирусов.
К наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относятся: повышение температуры тела, быстрая утомляемость и сухой кашель. У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. У некоторых инфицированных не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия. У большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мер не требуется.
Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше.
При наличии повышенной температуры тела, кашля и затрудненного дыхания следует обращаться за медицинской помощью.
Читайте также о том, сколько времени длится легкая форма коронавируса.
по теме
Коронавирус в Украине: последние сведения и статистика по областям
За сутки в Украине зафиксировано 156 новых случаев коронавируса
Школа-2020: как подать документы на зачисление в первый класс в условиях пандемии коронавируса
Решение о гибком режиме приема документов на время карантина может принять основатель заведения общего среднего образования
У Китаї святкують перемогу над коронавірусом
Інші країни з недовірою ставляться до новин з Пекіну - чи справді китайці покінчили з COVID-19?
Известный британский комик умер от коронавируса
Эдди Лардж инфицировался COVID-19 в больнице
Полиция застрелила подростка за "нарушение карантина"
Ребенка застрелили дома на балконе через 20 минут после вступления в силу комендантского часа, введенного из-за вспышки коронавируса