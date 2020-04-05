Роженица в Ивано-Франковске умерла не от коронавируса/ Фото: nashemisto.dp.ua

У роженицы, которая умерла в роддоме Ивано-Франковска, коронавирусную инфекцию не обнаружили. Об этом в видеообращении заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"У нее не обнаружено диагноза коронавирус после теста ПЦР-системой. Это свидетельствует о том, что женщина скончалась по другой причине", - сказал Марцинкив.

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Напомним, в городском перинатальном центре Ивано-Франковска умерла женщина с подозрением на COVID-19. У нее была двусторонняя пневмония. Женщина родила недоношенного ребенка. По словам врачей, возраст малыша - 35-36 недель. Состояние ребенка - средней тяжести.

Коронавирусная болезнь COVID-19 - инфекционное заболевание, вызванное последним из недавно открытых коронавирусов.

К наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относятся: повышение температуры тела, быстрая утомляемость и сухой кашель. У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. У некоторых инфицированных не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия. У большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мер не требуется.

Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше.

При наличии повышенной температуры тела, кашля и затрудненного дыхания следует обращаться за медицинской помощью.

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