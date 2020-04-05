Замість полювання на терористів: ізраїльська розвідка шукає медичне обладнання по всьому світу [ Редактировать ]
Ізраїль посилює обмеження. Влада ізолює райони ортодоксів, прем'єр знов на карантині, а розвідка замість полювання на терористів - шукає медичне обладнання. Продовжить Антон Готліб.
Такого в Ізраїлі ще не було - армія і поліція блокували ціле місто, Бней-Брак. По периметру блокпости з військовими, дороги перекриті. Лише вивозять хворих і завозять продукти. Тут живуть ультраортодокси. Люди геть відмовляються дотримуватись умов карантину. Вірус тут вже виявили у кожного третього, але епідеміологи вважають - ситуація набагато гірша.
Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:
Ми вирішили скоротити до мінімуму в'їзд і виїзд із Бней-Брака та інших районів, щоб уникнути зараження. Коли я говорю про інші райони, то маю на увазі деякі райони на півдні Тель-Авіва, де живе багато нелегалів.
Сам Нетаньягу тиждень перебував на карантині, вийшов і одразу ж знову відправився під замок ще на 14 днів, бо контактував із міністром охорони здоров'я Ліцманом, у якого виявили коронавірус. Тепер засідання уряду проходять ось так
Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:
Доброго ранку. Ми проводимо цю зустріч за допомогою відеоконференції. Це приклад реалізації наших рекомендацій, щоб зменшити кількість присутніх і зберегти дистанцію, ми суворо дотримуємося цього. Я звертаюся до урядових міністерств і приватних компаній - хто може використовувати цю технологію, має зробити це.
Жорстокі карантинні заходи, штрафи й заборони на будь-які збори, схоже, дають плоди. Приріст кількості хворих рівний, без стрибків. Якщо це пік епідемії, кажуть в уряді, то за два тижні можна буде поступово зменшувати обмеження. Але тільки якщо влада побачать позитивну динаміку.
Військова промисловість Ізраїлю перейшла на випуск масок, засобів захисту й обладнання для штучного дихання, яке зараз не можна купити ніде й ні за які гроші. Тому ізраїльська зовнішня розвідка Моссад проводить, можливо, одну з найнезвичайніших операцій у своїй історії - її агенти шукають і купують по всьому світу апарати штучної вентиляції легень.
Уряд затвердив програму допомоги економіці. Виділили безпрецедентну суму - 80 мільярдів шекелів, це 22 мільярди доларів, або шість відсотків ВВП. Фінансування отримають малі підприємства та великі концерни, будуть збільшені виплати населенню, до кінця квітня оголошені податкові канікули.
по теме
Смертність від коронавірусу в Іспанії та Італії б'є антирекорди
За останню добу в цих країнах смерть від коронавірусу забрала життя більше восьми сотень людей. Карантин збираються продовжити, але подекуди з'являється соціальне невдоволення
У містах України дезінфікуватимуть під'їзди, тротуари, зупинки транспорту й проїжджу частину
У Львові нарешті з'явилося все необхідне для тестування на коронавірус. А харківська лабораторія отримала перший позитивний результат на зараження Covid-19
Коронавірус в Україні: які важливі закони розробили депутати
На карантин підуть і українські парламентарії. Протягом обмежувального періоду обранці працюватимуть лишу в комітетах
Ангела Меркель поділилася враженнями перебування на карантині
Ангела Меркель знову працює в офісі. Після візиту до лікаря, який виявився хворим на коронавірус, канцлерка два тижні провела в домашній самоізоляції. Її кілька разів протестували, і всі аналізи показали негативний результат
Як в Україні борються з порушниками карантину
Невинна прогулянка парком може коштувати від 17 до 34 тисяч гривень. Згідно із постановою Кабміну всі населені пункти України із понеділка мають жити за новим режимом