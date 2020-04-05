Ізраїль посилює обмеження. Влада ізолює райони ортодоксів, прем'єр знов на карантині, а розвідка замість полювання на терористів - шукає медичне обладнання. Продовжить Антон Готліб.

Такого в Ізраїлі ще не було - армія і поліція блокували ціле місто, Бней-Брак. По периметру блокпости з військовими, дороги перекриті. Лише вивозять хворих і завозять продукти. Тут живуть ультраортодокси. Люди геть відмовляються дотримуватись умов карантину. Вірус тут вже виявили у кожного третього, але епідеміологи вважають - ситуація набагато гірша.

Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Ми вирішили скоротити до мінімуму в'їзд і виїзд із Бней-Брака та інших районів, щоб уникнути зараження. Коли я говорю про інші райони, то маю на увазі деякі райони на півдні Тель-Авіва, де живе багато нелегалів.

Сам Нетаньягу тиждень перебував на карантині, вийшов і одразу ж знову відправився під замок ще на 14 днів, бо контактував із міністром охорони здоров'я Ліцманом, у якого виявили коронавірус. Тепер засідання уряду проходять ось так

Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Доброго ранку. Ми проводимо цю зустріч за допомогою відеоконференції. Це приклад реалізації наших рекомендацій, щоб зменшити кількість присутніх і зберегти дистанцію, ми суворо дотримуємося цього. Я звертаюся до урядових міністерств і приватних компаній - хто може використовувати цю технологію, має зробити це.

Жорстокі карантинні заходи, штрафи й заборони на будь-які збори, схоже, дають плоди. Приріст кількості хворих рівний, без стрибків. Якщо це пік епідемії, кажуть в уряді, то за два тижні можна буде поступово зменшувати обмеження. Але тільки якщо влада побачать позитивну динаміку.

Військова промисловість Ізраїлю перейшла на випуск масок, засобів захисту й обладнання для штучного дихання, яке зараз не можна купити ніде й ні за які гроші. Тому ізраїльська зовнішня розвідка Моссад проводить, можливо, одну з найнезвичайніших операцій у своїй історії - її агенти шукають і купують по всьому світу апарати штучної вентиляції легень.

Уряд затвердив програму допомоги економіці. Виділили безпрецедентну суму - 80 мільярдів шекелів, це 22 мільярди доларів, або шість відсотків ВВП. Фінансування отримають малі підприємства та великі концерни, будуть збільшені виплати населенню, до кінця квітня оголошені податкові канікули.