Поки ж в Україні борються з порушниками карантину. З понеділка починається новий етап із більшою кількістю обмежень. Тож, що від завтра табу? розкаже Лариса Зубенко.

Від завтра невинна прогулянка парком може коштувати від 17 до 34 тисяч гривень. Згідно із постановою Кабміну всі населені пункти України із понеділка мають жити за новим режимом. Вулиці патрулюватимуть представники Нацгвардії та Нацполіції, а на порушників складатимуть адмінпротоколи. За фізичний опір охоронцям правопорядку - кримінальна відповідальність.

Так, можливо варто це зробити, щоб не розповсюджувався Covid-19 хочеться і з дитиною вийти, погуляти, тому що вдома знаходитись. .. Розумію, що це порушення закону буде із завтрашнього дня, але треба буде щось вигадувати, може якось по-іншому розважатися.

Потрібно зараз так, тому що карантин і ми повинні себе зберегти.

Про введення в дію постанови Кабміну людей вже попереджають поліцейські. Поки в усній формі.

Наряди, я знаю, патрулюють кожного дня, я не буду казати, з якого дня починаючи, але не тільки сьогодні. А й надалі буде патрулювання.

Ми слухняні громадяни, тому підемо, біля будинку погуляємо, якщо треба, то будемо виконувати, це ж заради всіх.

Тож, від завтра у громадських місцях можна з’являтися лише в масках - магазинних чи саморобних - та із документами, що посвідчують особу. Діти до 14 років не зможуть пересуватися містом без супроводу одного чи двох батьків. Людям, старшим за 60 років можна виходити на вулицю лише за крайньої потреби. І не більше, ніж за два кілометри від місця самоізоляції. За порушення обіцяють карати. Та у поліції поки немає механізмів. Зокрема, як перевіряти місце фактичного проживання людини.

Сергій Бурлаков, адвокат:

Значительная часть этих протоколов отправлена на доработку, порядка 60-50%, их отправляют обратно составителям, это, как правило, полиция. Порядка 6% люди привлечены к ответственности и порядка 2-3% освобождены за незначительностью правонарушения, такая норма тоже есть в законе.

Проте, юристи запевняють, що згодом нормативна база може бути доопрацьована, тож зміни, які чекають на нас від завтра, скоріш за все, не останні за період пандемії.