Заповідник Хортиця пропонує віртуальну екскурсію до Запорізької Січі [ Редактировать ]
Розваги за умов карантину змінилися і в Україні. Національний заповідник Хортиця пропонує усім охочим потрапити на віртуальну екскурсію до Запорізької Січі. Наші кореспонденти нагодою вже скористалися.
Ми знаходимося на Запорозькій Січі і сьогодні ми поговоримо про будинок кошового отамана
Як жартує завідувач відділу Національного заповідника - за проєкт історик взявся від карантинної нудьги. Туристів немає. А інформацією поділитись хочеться. Та несподівано, зізнаються тут, експеримент з відео-блогом у Фейсбуці отримав неабиякий успіх. За добу - десятки тисяч переглядів.
В'ячеслав Зайцев, завідувач відділу Національного заповідника "Хортиця":
І всім хочеться подивитись, а що ж там є. Бо ці екскурсії ми заходимо за мотузочку, тобто за ланцюжок. І можемо навіть деякі речі брати і показувати ось як воно є. І люди, це 15-20 хвилин, вони безпосередньо знаходяться на цьому об'єкті, яка кажуть французи - "ін сю ту", і безпосередньо оглядають, а що ж там є в середині, а що можна подивитися.
А показати і розказати є про що - каже історик. Вже зараз тут готують новий ролик. Тема - військова канцелярія. В експозиції чимало справжніх артефактів.
Це три копійки. Три копійки імператриці Єлізавети. Тут 1763 рік. 63 рік. Це донька Петра Першого. Імператриці російської.
За оператора також науковий співробітник заповідника. Жінка зізнається: знімала телефоном і дуже непокоїлась. Адже працювали без дублів.
Альона Пєтрікєй, завідувачка сектору розвитку та планування Національного заповідника "Хортиця":
Тому що це перший раз мій був з прямим ефіром. Я там трошки тренувалась, щоб руки не тремтіли. Але так хвилювалась, щоб все добре зняти, щоб все було людям видно. Тремтіли руки, але старалась як могла.
Згадають у відео-блогах і тему епідемій на Січі. Адже, ні чума, ні тиф, ні віспа не обходила стороною запорожців. Виживали, кажуть - найсильніші.
В'ячеслав Зайцев, завідувач відділу Національного заповідника "Хортиця":
Дезінфекція перед усім - це змащували дьогтем, а це руки там, ноги, одяг свій. Якщо чумаки, вони ще змащували копита хвоста і рога своїм волам щоб не принести чуму.
Під час карантину, заповідник, разом із поліцією, планує спільне патрулювання островом. Щоб нагадати, що зараз Хортиця - не місце для масових гулянь та пікніків.
по теме
Психологический тест на 1 минуту расскажет всю правду о вас
Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания
В Івано-Франківську посилили карантинні заходи: реакція жителів
На блокпості: поліцейський, кілька нацгвардійців та медик. Спершу зупиняють всі машини, які прямують в Івано-Франківськ, міряють температуру усім водіям і пасажирам
Covid-19 в Україні: оновлена статистика
В Україні станом на 10 ранку зафіксовано 942 лабораторно підтверджених випадки Covid-19. Про це повідомили в Мінохоронздоров'я. За добу - 138 нових інфікувань, найбільше - у Києві та на Буковині
Новости дня: главные события за 2 апреля
Во четверг, 2 апреля, в Украине и в мире произошло много важных событий
Гороскоп на 3 апреля для всех знаков зодиака
День обещает быть хорошим. Многие почувствуют прилив сил и желание "свернуть горы"