Розваги за умов карантину змінилися і в Україні. Національний заповідник Хортиця пропонує усім охочим потрапити на віртуальну екскурсію до Запорізької Січі. Наші кореспонденти нагодою вже скористалися.

Ми знаходимося на Запорозькій Січі і сьогодні ми поговоримо про будинок кошового отамана

Як жартує завідувач відділу Національного заповідника - за проєкт історик взявся від карантинної нудьги. Туристів немає. А інформацією поділитись хочеться. Та несподівано, зізнаються тут, експеримент з відео-блогом у Фейсбуці отримав неабиякий успіх. За добу - десятки тисяч переглядів.

В'ячеслав Зайцев, завідувач відділу Національного заповідника "Хортиця":

І всім хочеться подивитись, а що ж там є. Бо ці екскурсії ми заходимо за мотузочку, тобто за ланцюжок. І можемо навіть деякі речі брати і показувати ось як воно є. І люди, це 15-20 хвилин, вони безпосередньо знаходяться на цьому об'єкті, яка кажуть французи - "ін сю ту", і безпосередньо оглядають, а що ж там є в середині, а що можна подивитися.

А показати і розказати є про що - каже історик. Вже зараз тут готують новий ролик. Тема - військова канцелярія. В експозиції чимало справжніх артефактів.

Це три копійки. Три копійки імператриці Єлізавети. Тут 1763 рік. 63 рік. Це донька Петра Першого. Імператриці російської.

За оператора також науковий співробітник заповідника. Жінка зізнається: знімала телефоном і дуже непокоїлась. Адже працювали без дублів.

Альона Пєтрікєй, завідувачка сектору розвитку та планування Національного заповідника "Хортиця":

Тому що це перший раз мій був з прямим ефіром. Я там трошки тренувалась, щоб руки не тремтіли. Але так хвилювалась, щоб все добре зняти, щоб все було людям видно. Тремтіли руки, але старалась як могла.

Згадають у відео-блогах і тему епідемій на Січі. Адже, ні чума, ні тиф, ні віспа не обходила стороною запорожців. Виживали, кажуть - найсильніші.

В'ячеслав Зайцев, завідувач відділу Національного заповідника "Хортиця":

Дезінфекція перед усім - це змащували дьогтем, а це руки там, ноги, одяг свій. Якщо чумаки, вони ще змащували копита хвоста і рога своїм волам щоб не принести чуму.

Під час карантину, заповідник, разом із поліцією, планує спільне патрулювання островом. Щоб нагадати, що зараз Хортиця - не місце для масових гулянь та пікніків.