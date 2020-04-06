Главные новости: что случилось за выходные 4-5 апреля [ Редактировать ]
Фото: коронавирус / РБК-Украина
На выходных, 4-5 апреля, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
- В КГГА рассказали, сколько киевлян отправились в отпуск из-за коронавируса.
- В Киеве появятся видеокамеры для измерения температуры тела.
- В Британии из тюрем выпустят тысячи заключенных из-за коронавируса.
- Во Франции инфицированным кронавирусом будут переливать плазму крови выздоровевших.
- Стало известно, как будут хоронить умерших от коронавируса в Киеве.
Смотрите также последнюю статистику заболеваемости коронавирусом от МОЗ.
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