Во Франции со вторника, 7 апреля, начнут клинические исследования по переливанию плазмы крови людям с коронавирусом от людей, которые уже вылечились от COVID-19. Об этом сообщает издание Le Figaro.

"Это клиническое испытание включает переливание плазмы от пациентов с COVID-19, которые выздоровели, имеют антитела к вирусу, и которые могут передать этот иммунитет пациенту, у которого COVID-19 сейчас", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что плазму примут у 200 пациентов, которые вылечились не менее 14 дней назад. Результаты исследования можно будет оценить через 2-3 недели.

Переливание организуют государственные парижские больницы, Французский банк крови и Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований.

Согласно данным университета Джона Хопкинса по состоянию на 18:50 5 апреля, во Франции число инфицированных коронавирусом достигло 90 863, 7 574 человека умерли, 15 574 выздоровели.

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