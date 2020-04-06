В Европе начнется ослабление карантина [ Редактировать ]
Европейские страны решили ослабить режим карантина, который был введен в связи с коронавирусом.
Об этом сообщает Financial Times.
По информации, Франция, Бельгия и Испания уже создали комитеты для рассмотрения количества ограничений, которые нужно отменить, но так, чтобы не допустить развития второй волны эпидемии.
Кроме того, испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что готов отменить запрет на проведение общественных работ будет снят после Пасхи.
"Когда мы будем контролировать инфекцию, мы перейдем к привычному образу жизни и восстановления нашей экономики. Команда эпидемиологов уже две недели работает над планом восстановления экономической и социальной деятельности", - отметил Санчес.
Читайте также, был подсчитан процент смертности зараженных коронавирусом в мире. Он составляет 5,45%.
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