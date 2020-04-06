Европейские страны решили ослабить режим карантина, который был введен в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает Financial Times.

По информации, Франция, Бельгия и Испания уже создали комитеты для рассмотрения количества ограничений, которые нужно отменить, но так, чтобы не допустить развития второй волны эпидемии.

Кроме того, испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что готов отменить запрет на проведение общественных работ будет снят после Пасхи.

"Когда мы будем контролировать инфекцию, мы перейдем к привычному образу жизни и восстановления нашей экономики. Команда эпидемиологов уже две недели работает над планом восстановления экономической и социальной деятельности", - отметил Санчес.

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