СБУ викрила ботоферму, що поширювала фейки про коронавірус [ Редактировать ]
Кіберфахівці СБУ викрили ботоферму, через яку поширювали фейки про коронавірус. Офіс зловмисники розгорнули в одному бізнес-центрів Дніпра, а керували ними - з Російської Федерації. Ботоферма створювала та керувала сторінками в соцмережах, які нібито належали громадянам України, хоча насправді були використані не справжні персональні дані.
Потужність форми налічувала понад п'ять тисяч ботів. Крім поширення відвертої брехні про коронавірус, боти закликали до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.
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