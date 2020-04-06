У Чорнобильській зоні продовжують гасити лісову пожежу [ Редактировать ]
Пожежникам вдалося дещо зменшити площу горіння зони відчуження. Проте повністю подолати полум'я поки що не вдалося.
Третій день поспіль в Чорнобильській зоні продовжуються лісові пожежі, рятувальники задіяли сотні людей та авіатехніку, для того щоб погасити лісову пожежу у зоні радіоактивного ураження. Імовірною причиною пожежі стало випалювання трави та очерету.
Вікторія Рубан, прессекретар ДСНС у Київській області:
Триває ліквідація загорання в зоні відчуження, головні два осередки, перший - між селом Володимирівка та селом Жовтневе. Тут під час облету було встановлено, що площа загорання становить 20 гектарів, на даний момент до гасіння залучено 120 чоловік. На місті працюють два літаки та гелікоптер Мі-8. Другий осередок горіння село Рагівка, там горить 5 гектарів
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