Пожежникам вдалося дещо зменшити площу горіння зони відчуження. Проте повністю подолати полум'я поки що не вдалося.

Третій день поспіль в Чорнобильській зоні продовжуються лісові пожежі, рятувальники задіяли сотні людей та авіатехніку, для того щоб погасити лісову пожежу у зоні радіоактивного ураження. Імовірною причиною пожежі стало випалювання трави та очерету.

Вікторія Рубан, прессекретар ДСНС у Київській області: