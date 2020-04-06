Від сьогодні в країні діють нові карантинні обмеження. Вони жорсткіші від попередніх. Зокрема, з 6 квітня українцям не можна гуляти парками та ходити групами більше двох осіб. Чи всі дотримуються правил - з'ясовував Богдан Вербицький.

Зачинене метро та громадський транспорт за перепустками, як з'ясувалося - були лише початком карантинних заходів. Від шостого квітня в Україні діють нові, більш суворі правила карантину. Їх ухвалили ще минулого тижня на засіданні кабміну. Чому - через поширення хвороби. Тільки за минулу добу, кількість інфікованих збільшилася на 68 осіб. Епіцентр пандемії - столиця. Загалом у Києві вже 267 підтверджених випадків COVID-19.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Ми повинні виграти час, треба потерпіти. Щоб зупинити стрімке розповсюдження вірусу.

І це головна причина посилення карантину. Адже зупинити пандемію повністю не вдається, тож доводиться боротися з її поширенням. Тільки так можна зменшити кількість одночасно вражених недугою. Адже іспанського, чи італійського сценарію - вітчизняна система охорони здоров'я просто не витримає. Тож як планують "уберегти" українців? Парки, сквери та інші місця відпочинку - тепер зачинені. Єдиний спосіб прогулятися - вивести домашнього улюбленця, але лише на самоті.

Перебувати в громадських місцях без маски, чи респіратора зась. До речі, виходитимете на вулицю - не забудьте документи. Їх тепер теж необхідно носити з собою постійно. Збиратися в групи більше двох осіб заборонено. А діти до 14 років взагалі не мають права з'являтися в громадських місцях без супроводу дорослих. Сидіти вдома мусять і ті, хто повернувся з-за кордону та знаходиться на самоізоляції. В разі порушення - штраф. Від 17 до 34 тисяч гривень.

Щоправда, такі обмеження не всім до душі. Це камера спостереження на набережній в Одесі. Правоохоронці проводять бесіду з підприємцем, який не бажав закривати кав'ярню. Декілька попереджень про застосування сили не спрацювали. У підсумку...

А це вже столиця. Тут людей на порядок більше. При чому і в поліцейській формі, і в спортивній. Група молодиків хотіла прогулятися до київського гідропарку - на тренажерний майданчик. Але поліція там чергувала від самого ранку, навіть встановили спеціальний кордон.

"Це порушення наших конституційних прав! Ми хочемо пройти по території України".

Втім "аргументи" не спрацювали. Двох найбільш "активних" спортсменів - затримали.

І таких порушень - тисячі по всій країні. В поліції просять людей залишатися вдома і до таких обмежень ставитися з розумінням.

Мар'яна Рева, пресофіцер Національної поліції України:

Зусилля поліцейських першочергово направлено на проведення профілактичної роботи із населенням. Однак, в той же час нагадуємо, що за порушення адміністративних правил передбачена адміністративна відповідальність.

Чи зупинить вона українців - питання поки відкрите. Все залежить від соціальної відповідальності громадян.