1319 випадків зараження COVID-19 підтверджено в Україні станом на сьогоднішній ранок. За минулу добу занедужали 68 людей.

Кількість летальних випадків збільшилася до 38. Шестеро померли за останню добу. 28 пацієнтів - повністю побороли інфекцію. На Київщині та Буковині число інфікованих перевищило 200, понад сотня хворих - на Тернопільщині та Івано-Франківщині.

Жодного випадку не зафіксовано - лише в Миколаївській області. В МОЗі вкотре застерегли літніх людей і порадили дотримуватись карантину.

Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України: