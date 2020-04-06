В Україні від COVID-19 одужали 28 пацієнтів [ Редактировать ]
1319 випадків зараження COVID-19 підтверджено в Україні станом на сьогоднішній ранок. За минулу добу занедужали 68 людей.
Кількість летальних випадків збільшилася до 38. Шестеро померли за останню добу. 28 пацієнтів - повністю побороли інфекцію. На Київщині та Буковині число інфікованих перевищило 200, понад сотня хворих - на Тернопільщині та Івано-Франківщині.
Жодного випадку не зафіксовано - лише в Миколаївській області. В МОЗі вкотре застерегли літніх людей і порадили дотримуватись карантину.
Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України:
Вчора помер чоловік 71 рік, чоловік 60 років із серцево-судинним захворюванням, жінка 84 роки з супутньою патологією. чоловік 77 років із серцево-судинним захворюванням. У людей старше 60 років, нажаль, в Україні, в більшості є хронічні захворювання. Ці хронічні захворювання призводять до несумісних із життям станів, коли приєднується коронавірусна хвороба.
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