Поставки основних стратегічних продуктів - зараз налагоджені і виконуються у визначені терміни

Майже чверть мільярда доларів придбав Національний банк України за минулий тиждень. Гривня на валютному ринку - зміцнюється. НБУ навіть намагається стримувати падіння долара, щоб не було надмірних коливань. Як іще позначається карантин на українській економіці - дивіться в нашому огляді.

55 відсотків українських компаній очікують зниження товарообігу або спаду виробництва. Про це свідчать дані Національного банку після позачергового опитування керівників великих та середніх підприємств.

Відповідно до огляду Центробанку, на ринку праці й далі знижується кількість вакансій, хоч і дещо меншими темпами, ніж у перший тиждень карантину. На початок цього місяця число запитів на пошук працівників зменшилося на 17 відсотків. Водночас 77 відсотків компаній не планують скорочувати робітників.

Володимир Лепушинський директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ:

Найбільш песимістичними є компанії сфери послуг, торгівлі та компанії - імпортери. Найменш песимістичними є компанії-експортери. Водночас компанії не налаштовані скорочувати працівників. в той же час на початку нового сезону сільськогосподарські компанії очікують збільшення працівників.

За даними аналітиків ресторанного бізнесу, протягом карантину лише в Києві з ринку зникне до сотні таких закладів. Багато підприємців цього сектору змушені скорочувати персонал. Переорієнтація на доставку їжі поки що не дає достатніх бізнес-результатів. Зокрема, аналітики ринку рекомендують таким підприємствам перейти на продаж продукції в режимі продовольчих магазинів. Представники малого бізнесу кажуть, що потрібна негайна підтримка держави ресторанам та кафе на період карантину.

Руслан Соболь, голова асоціації власників малого та середнього бізнесу:

Сейчас точно реструктуризировать их кредитные обязательства если они их имеют. В дальнейшем строить финансовою программу именно с ними, чтоб они нем распускали персонал, восстановили рабочие места и постарались перезапустить свое производство. На это и нужна господдержка. нулевая ставка кредита, минимальный кредит.

Міністерство економіки надало усереднювальні дані щодо запасів основних продуктів у торговельних мережах України.

За інформацією заступника голови Мінекономрозвитку Тараса Висоцького, наявні запаси вершкового масла сягають рівня споживання 25 днів. Такий самий показник резерву на складах торговельних мереж мають олія та рис. Запасів гречаної крупи вистачить на 37 днів. Водночас постачі основних стратегічних продуктів - зараз налагоджені і виконуються у визначені терміни.