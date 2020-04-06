В Кировоградской области коронавирусом заразились 13 медиков. Большинство больных работали в областном клиническом госпитале ветеранов войны. Об этом сообщается на странице "Коронавирус Украина" в Telegram.

Медики заразились, когда контактировали с больными пневмонией. Тогда у них еще не был установлен диагноз коронавирус.

Всего в области официально зарегистрирован 41 случай заболевания Covid-19.

Один случай летальный.

У 15 пациентов состояние средней тяжести.

У 19 - легкое течение болезни.

Еще шестеро - в тяжелом состоянии.

Напомним, в Кировоградской области зафиксировали первую смерть от вируса COVID-19.