В Кировоградской области 13 медиков заразились коронавирусом [ Редактировать ]
В Кировоградской области коронавирусом заразились 13 медиков. Большинство больных работали в областном клиническом госпитале ветеранов войны. Об этом сообщается на странице "Коронавирус Украина" в Telegram.
Медики заразились, когда контактировали с больными пневмонией. Тогда у них еще не был установлен диагноз коронавирус.
- Всего в области официально зарегистрирован 41 случай заболевания Covid-19.
- Один случай летальный.
- У 15 пациентов состояние средней тяжести.
- У 19 - легкое течение болезни.
- Еще шестеро - в тяжелом состоянии.
Напомним, в Кировоградской области зафиксировали первую смерть от вируса COVID-19.
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