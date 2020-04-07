В Британии резко выросла смертность от коронавируса [ Редактировать ]
За минувшие сутки от коронавируса в Британии умерли еще 854 человека, смертность резко выросла почти в два раза. Об этом сообщает Daily Mail.
Общее число смертей от COVID-19 в этой стране достигло 6 227 человек.
В частности, Государственная служба здравоохранения Англии подтвердила, что в ее больницах умерли 758 человек, а власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии объявили еще о 96 смертях.
Ранее мы писали, что в Израиле стало обязательным ношение защитных масок в общественных местах.
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