За минувшие сутки от коронавируса в Британии умерли еще 854 человека, смертность резко выросла почти в два раза. Об этом сообщает Daily Mail.

Общее число смертей от COVID-19 в этой стране достигло 6 227 человек.

В частности, Государственная служба здравоохранения Англии подтвердила, что в ее больницах умерли 758 человек, а власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии объявили еще о 96 смертях.

Ранее мы писали, что в Израиле стало обязательным ношение защитных масок в общественных местах.