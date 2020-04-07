В Израиле стало обязательным ношение защитных масок в общественных местах [ Редактировать ]
В Израиле ношение защитных масок в общественных местах стало обязательным. Соответствующее распоряжение 7 апреля издало правительство страны, передает Reuters.
Власти также утвердил график ужесточения ограничений на поездки в пасхальные праздники. Они начинаются в среду, когда еврейские семьи собираются на праздничную трапезу "Седер", посвященную библейскому исходу из рабства в Египте.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что в этом году ужин должен быть исключительно семейным, чтобы контролировать распространение коронавирусной инфекции.
Нетаньяху еще на прошлой неделе призвал израильтян носить маски в общественных местах, теперь же эта норма с воскресенья станет обязательной. Дети в возрасте до шести лет, умственно отсталые, водители, которые находятся в автомобилях сами, и люди, работающие индивидуально, от этой нормы будут освобождены. Правительство заявило, что маски могут быть самодельными.
С вечера вторника до утра пятницы будет действовать запрет на необязательные поездки за город. Это сделано для того, чтобы предотвратить большие собрания семьи или друзей по случая седера.
С 15:00 среды, 8 апреля, до 7:00 четверга в городах будут запрещены походы в магазин. Исключение составляют "нееврейские меньшинства", к которым относятся мусульмане и христиане.
Израильтянам уже запрещено отходить более чем на 100 метров от жилища, за исключением посещения продуктовых магазинов, аптек или поездок на работу.
С 20:00 вторника до 8:00 воскресенья в Израиле будет остановлен весь общественный транспорт.
На данный момент в еврейской державе зарегистрировано более 9 000 подтвержденных случаев коронавируса. 60 человек умерли.
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