Политолог Владимир Фесенко заявил, что начали оправдываться неприятные подозрения.

"С самого начала одним из главных имиджевых рисков для нового премьер-министра Дениса Шмыгаля стали подозрения и упреки о связях с бывшим работодателем - компанией ДТЭК", - считает политолог Владимир Фесенко. - К сожалению, частично эти подозрения стали подтверждаться".

"Сразу после назначения нынешнего премьера правительство и управляемые им госкомпании приняли ряд решений, после которых цена электроэнергии для промышленных потребителей по итогам марта подскочила на 35%. Главным выгодополучателем этих действий стала компания ДТЭК. Казалось бы, риск роста цен на коммунальные услуги и продукты питания под давлением энерготарифов, что в условиях надвигающегося экономического кризиса является очень весомым проблемным фактором, должен был озаботить премьера, но обращения со стороны промышленных потребителей по этому поводу он фактически проигнорировал. Вместо этого на прошлой неделе главным советником по вопросам энергетики Денис Шмыгаль сделал Игоря Маслова, который также долгое время работал в структурах акционера ДТЭК", - отметил Владимир Фесенко.

"Искусство политики и госуправления - это поддержание оптимального баланса интересов. Очевидный перекос в симпатиях по отношению к одной из крупных бизнес-структур может подорвать доверие и к правительству, и к премьер-министру, что может иметь негативные политические и экономические последствия", - подчеркнул политолог.