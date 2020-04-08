Понад 500 пожеж сталося минулої доби в Україні. За повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій - загоряння сталося на відкритих територіях та у природних екосистема, загалом у вогні було 703 гектари землі. Досі триває пожежі у Чорнобильській зоні.

Окрім того на Київщині у Бородянському районі рятувальники ліквідували масштабну пожежу загальною площею в 30 га. Почалась вона зі згорання сухої трави, далі поширилася на хвойні дерева, очерет та чагарники.

Рятувальники вкотре нагадують про заборону спалювання сухої рослинності, адже у більшості випадків це може призвести до катастрофічних наслідків.