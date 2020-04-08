Жительку Мар'їнки поранило обстрілом бойовиків [ Редактировать ]
Жителька Мар'їнки поранена внаслідок обстрілу бойовиків. Напередодні окупанти з гранатометів цілили по населеному пункту.
Осколками пенсіонерці травмувало ногу, її доправили до лікарні в Кураховому. Напередодні російські найманці 10 разів порушили режим тиші. Від початку доби - ворог поновив обстріли. Одразу після опівночі бойовики накрили з 82х мінометів опорні пункти армійців біля Павлополя.
А вже під ранок атакували оборонців Мар'їнки. На Луганському напрямку, з мінометів 120 калібру - противник обстріляв захисників Новоолександрівки. У війську без втрат. Нових випадків захворювання на коронавірус у лавах Об'єднаних сил немає.
по теме
На Донбасі військові ловлять контрабандистів та порушників пропускного режиму
Щодня цими дорогами лінію зіткнення перетинали з 10 тисяч людей. Через COVID-19 у зоні ООС від першого квітня рух на пункті пропуску заборонили
Сьомий рік самоізоліції: як живе Донбас в умовах пандемії
Мешканці прифронтових селищ, звичайно, чули про карантинні обмеження по всій країні. Але в людей, які вже сьомий рік живуть в умовах війни, зовсім інші уявлення про самоізоляцію і заходи безпеки
На Приазов'ї бойовики обстріляли Павлополь
Мешканці прифронтових селищ, звичайно, чули про карантинні обмеження по всій країні. Але в людей, які вже сьомий рік живуть в умовах війни, зовсім інші уявлення про самоізоляцію і заходи безпеки
На блокпостах Донбасу облаштували пункти санобробки автомобілів
На блокпостах у Донецькій і Луганській області встановили понад 50 пунктів спеціальної обробки техніки. За допомогою спеціальних хлорвмісних розчинів проводять дезінфекцію як військових, так і цивільних автомобілів
На Донбасі бойовики вогнем розчищають шлях для диверсантів
Поблизу Красногорівки противник атакував зі 120 мінометів. Ворожі провокації зафіксовані також біля Опитного та Кам'янки