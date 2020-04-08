Жителька Мар'їнки поранена внаслідок обстрілу бойовиків. Напередодні окупанти з гранатометів цілили по населеному пункту.

Осколками пенсіонерці травмувало ногу, її доправили до лікарні в Кураховому. Напередодні російські найманці 10 разів порушили режим тиші. Від початку доби - ворог поновив обстріли. Одразу після опівночі бойовики накрили з 82х мінометів опорні пункти армійців біля Павлополя.

А вже під ранок атакували оборонців Мар'їнки. На Луганському напрямку, з мінометів 120 калібру - противник обстріляв захисників Новоолександрівки. У війську без втрат. Нових випадків захворювання на коронавірус у лавах Об'єднаних сил немає.