Какая нация самая болезненная на планете [ Редактировать ]
ДНК жителей Финляндии обладает сходным строением, что и стало причиной роста числа наследственных заболеваний, сделав финскую нацию одной из самых болезненных на планете. Об этом пишет cikavosti.com.
Ученые отмечают, что эта особенность помогает генетикам успешно исследовать и бороться с наследственными заболеваниями.
Специалисты взялись за изучение генетической истории финнов, пытаясь таким образом выявить участки нитей ДНК, которые приводят к возникновению самых разнообразных болезней. В ходе исследования было зафиксировано не менее 26 опасных видов ДНК, которые связаны с нарушением обмена веществ и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 19 из них встречаются только у жителей Финляндии и возникают у финнов в два десятка раз чаще, чем у представителей других наций.
"Эти нарушения могут приводить к развитию ожирения, появлению сахарного диабета и сложным заболеваниям сердца", - говорится в сообщении.
По словам ученых, финны являются уникальным, в какой степени изолированным и генетически родственным народа. Более того, в истории существования этой нации она неоднократно сокращалась из-за природных катаклизмов, что сделало ее еще более однородной. Вот почему ДНК финнов оказалась такой похожей. Также это привело к возникновению целого комплекса наследственных патологий, названные впоследствии "финскими наследственными болезнями".
Такие болезни, утверждают специалисты, встречаются во всех странах мира, однако именно в Финляндии их диагностируют значительно чаще, поскольку их причиной становятся одним и те же генные мутации.
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