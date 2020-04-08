Карантин в Україні послаблять не раніше травня. Про це під час засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що карантин триватиме щонайменше до 24 числа, і можливо, його ще продовжать. Обмеження послаблять лише у разі зниження захворюваності. Утім, поки що говорити про це зарано, вважають в уряді.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: