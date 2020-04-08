Карантин в Україні послаблять не раніше травня - Денис Шмигаль [ Редактировать ]
Карантин в Україні послаблять не раніше травня. Про це під час засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що карантин триватиме щонайменше до 24 числа, і можливо, його ще продовжать. Обмеження послаблять лише у разі зниження захворюваності. Утім, поки що говорити про це зарано, вважають в уряді.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Протягом квітня ми не відступимо від карантинного режиму, який буде проводитись до 24 квітня і можливо буде продовжений у травні місці. У травні за умов позитивної динаміку ми запустимо економіку України за визначеним планом, який буде додатково повідомлений урядом прокомунікований і розписаний, і кожен буде знайти свою роль час і місце, коли він почне ходити на роботу працювати, які будуть соцстандарти нашого життя в травні - масочний режим, соціальні дистанції.
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