Ледь не в кожній країні є чиновники чи політики, яких не оминув коронавірус

Другу ніч у реанімації провів британський прем'єр-міністр. Борис Джонсон потрапив до лікарні із діагнозом COVID-19. В якому стані він зараз і хто ще зі світових політиків підхопив недугу - розповість Світлана Чернецька.

Патрулі поліції та натовпи журналістів. У цій лікарні в серці Лондона з коронавірусом бореться глава уряду. У Бориса Джонсона недостатній рівень кисню в крові, але дихає він самостійно. При тямі, в доброму гуморі, і його стан оцінюють як стабільний.

Домінік Рааб, міністр закордонних справ, в. о. прем'єр-міністра Великої Британії:

Я впевнений, що він переможе хворобу. Бо точно знаю, що наш прем'єр-міністр - ще той борець. Звісно, наш уряд достеменно знає, чого прем'єр очікує від нас саме зараз. І я хочу запевнити і прем'єра, і громадян, що в цей критичний момент його команду нічого не зупинить у роботі.

Британський прем'єр - не перший світовий лідер, якого підкосив COVID-19. Раніше цю недугу підхопив і шістдесяти дворічний князь Монако. Альбер ІІ теж потрапив до лікарні. Але переніс хворобу легко. Після двох тижнів ізоляції він уже повернувся до дружини та дітей.

Барат Пананья, старший лектор університету медичної школи Екзетеру:

Це загальновідомий факт, що в літніх людей, особливо після шістдесяти, хвороба протікає складніше. Але, звісно, від ускладнень можуть не убезпечений ніхто. Ми поки що не розуміємо, чому у деяких людей легені сильніше уражені, а в деяких недуга протікає легко.

На волосині від ураження коронавірусом був і канадський прем'єр-міністр. Джастін Трюдо дивом не заразився від дружини Софії. Вона перехворіла після відвідин Лондона. Прем'єр провів два тижні в самоізоляції, але інфекцію не підхопив. Так само як і німецька канцлерка Ангела Меркель. Її вакцинував лікар, який згодом виявився хворим на коронавірус. Меркель уникла інфікування і після двох тижнів на карантині - повернулася до роботи.

Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади:

Зараз не час гуляти в парках з друзями чи проводити вечірки. Якщо ми всі дотримуватимемося рекомендацій, ми переможемо. Тож допоможіть мені поширити цю інформацію. Зменшимо кількість уражених разом!

Щодня поповнюється список інфікованих топ-політиків у різних країнах. У Британії вже перехворіли міністр охорони здоров'я та його заступник. У Австралії коронавірус підхопив міністр внутрішніх справ. В Ірані два віцепрезиденти, троє членів уряду, цілий низка депутатів та чиновників.

Кілька сенаторів та конгресменів у США, разом з мером Маямі. У Франції міністри культури та екології і кілька депутатів парламенту. У Польщі командувач Збройних Сил. Загалом, ледь не в кожній країні є чиновники чи політики, яких не оминув коронавірус.