Уряд має забезпечити державну підтримку промисловості. В цьому впевнений народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Сергій Льовочкін.

На думку політика, саме промисловість забезпечить робочими місцями українців після кризи і тому в антикризових змінах до бюджету необхідно додатково профінансувати цю сферу.

Народний депутат нагадав, що транспортне машинобудування за перші два місяці 2020 року скоротилося на 18%, вугільна промисловість на понад 17, електронна на 15,5, а металургійна промисловість упала на понад 7 відсотків.

На думку Сергія Льовочкіна, в новому проекті змін до бюджету уряд повинен врахувати пропозиції з антикризового плану "Опозиційної платформи - За життя".