Через різке зростання заборгованості населення за комірне Україна опинилася на порозі комунального колапсу. Йдеться про десятки мільярдів гривень. Чимало підприємств - на межі дефолту. Міненерго вже попередило про можливі відключення електрики. Чому склалася така ситуація? Розбиралися наші кореспонденти.

"Іванофранківськводоекотехпром". Це комунальне підприємство забезпечує водою відразу два міста Івано-Франківськ та Тисменицю, а ще сім приміських сіл. Зараз він на межі фінансової кризи - під час карантину містяни просто перестали платити за воду.

Володимир Шпег, фахівець із роботи зі ЗМІ та громадськістю КП "Іванофранківськводоекотехпром":

Тобто всі кошти які поступають вони йдуть на заробітну плату, на закупівлю матеріалів, на закупівлю регентів для очистки води. Поступлень зменшилося, просто якщо взяти за березень місяць 2019 і березень 2020 ця різниця в дев'ятнадцятому у нас було 95,5 відсотків поступлень то зараз в березні двадцятого 70%. За квітень ситуація ще гірша.

Борги досягли вже критичної позначки майже п'ятдесят мільйонів гривень. І сьогодні підприємству не вистачає грошей навіть на зарплати. Із необхідних трьох мільйонів гривень зібрали трохи більше одного.

Володимир Шпег, фахівець із роботи зі ЗМІ та громадськістю КП "Івано-Франківськводоекотехпром":

Більшість працівників наших було відправлено у відпустки за власний рахунок. - люди із навколишніх сіл, у зв'язку із тим що немає транспорту, ми обіцяли людям що вони будуть добиратися за власні кошти, а ми будемо компенсувати. На сьогоднішній день ми не можемо вже це зробити.

На водоканалі зараз проводять лише аварійні роботи, все інше - заморозили. Кажуть: якщо ситуація не зміниться - будуть змушені зупинитись. Про критичну ситуацію із розрахунками говорять і газовики. З ними не розрахувалися понад сімдесят відсотків споживачів. Заборгованість сягнула вже більше шістдесяти мільйонів гривень.

Віктор Кедик, комерційний директор АТ "Івано-Франківськгаз":

Ситуація критична, тому що підприємство продовжує працювати в режимі карантину, всі служби працюють Тільки аварійна служба за три місяці цього року виконала понад сім тисяч заяв і проїхала близько сто тисяч кілометрів на це було витрачено тільки для аварійної служби понад четверть мільйона гривень, тільки на пальне. Ми закликаємо всіх споживачів звичайно в режимі онлайн сплатити за доставку природного газу, тому що якщо це не буде зроблено то безперебійне постачання може опинитися під загрозою.

Схожа ситуація і в решті регіонів України. В Мінрегіоні підрахували - лише на березень заборгованість населення за спожиті комунальні послуги сягнула понад 32 мільярди гривень. І це без врахування газу та електроенергії. В квітні ця сума може зрости щонайменше на 20 відсотків - прогнозують експерти.

Олег Дацко, директор ТОВ "Прикарпатенерготрейд":

Якщо ситуація не покращиться з розрахунками то з певним періодом часу відсутністю відповідних фінансувань звичайно не можна буде ні виплачувати зарплату, ні нести витрати на паливо для того щоб працювали станції це все дуже взаємопов'язано. Такий відсоток не платежів який ми спостерігаємо 30-45 він катастрофічно впливає на ситуацію.

Серед головних причин зменшення оплати комунальних послуг - фахівці називають неправильне трактування людьми висловів міністрів. Заборону накладати штрафи та пеню за несвоєчасну оплату комуналки багато хто сприйняв просто, як дозвіл взагалі не платити.

"Заплатили за комуналку? - Нєа. - А чому ні? - Не маю грошей".

Андрій, житель Івано-Франківська:

Ви заплатили за комуналку? - Ні. Та поки… ну заплачу. - Але буде платити? - Сто процентів, ну а куди діватися.

В Уряді пообіцяли розробити плани для стабілізації ситуації в цій галузі. І закликали чиновників на місцях провести роз'яснювальну роботу з населенням.