У місті Малин на Житомирщині зафіксовано спалах коронавірусної інфекції - хворобу виявили у вісьмох людей. Голова місцевої ОДА Юрій Мельник уточнив, що вони святкували повернення з Польщі свого товариша, і від нього заразилися коронавірусом.

У той же час, препарату, який використовують для симптоматичного лікування хворих на коронавірус - "Плаквеніл", вистачить і для лікування хворих на аутоімунні захворювання. Про це сьогодні повідомили у МОЗ. Препарат включать у програму "Доступні ліки" і його можна буде придбати лише за електронним рецептом та у визначених аптеках. Всього ж за останню добу в Україні зафіксували 206 нових випадків зараження на коронавірус. Більше інформації в матеріалі.

На сьогодні в Україні лабораторно підтверджено 1668 випадків захворювання на COVID-19. Найбільша кількість інфікованих у Чернівецькій області та столиці - понад 250. За весь час спалаху недуги зафіксовано 52 летальних випадки, 35 людей одужали. За минулу добу з 206 нових пацієнтів до лікарень доправили 66, із них троє діти. Згідно з даними МОЗ, найчастіше госпіталізація хворих на COVID-19 відбувається на 3-7 день після появи симптомів.

Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України:

Аналіз показав про те, що збільшення терміну госпіталізації в кількості днів від моменту симптомів до госпіталізації не впливало на кількість людей, які потребують інтенсивної терапії, але ми вчергове закликаємо - при появі симптомів одразу звертайтесь до свого сімейного лікаря або на номер 103.

При в'їзді в міста та області по всій країні працюють карантинні пости. Там перевіряють, чи дотримуються українці заборони пасажирських перевезень, а також проводять температурний скрінінг пасажирів і водіїв приватного транспорту. Відстежити наявність карантинного посту можна за допомогою онлайн мапи.

Через зростання летальних випадків у МОЗ просять дотримуватися низки обмежень під час поховання. Так, в одному приміщенні може перебувати не більше ніж десять людей, дистанція між присутніми має становити півтора метра, заборонено цілувати тіло померлої особи через ризик інфікування. Облік осіб, присутніх під час похорону, здійснюватиме місцева влада.