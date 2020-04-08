Засоби індивідуального захисту та обладнання для лікування хворих на COVID-19. Меценати, політичні та громадські організації продовжують надавати допомогу медзакладам у регіонах. Зокрема, у Кременчузі вже підготували до роботи новий апарат штучної вентиляції легень. Більше знають наші кореспонденти.

До роботи готові! У Кременчуцькому онкологічному диспансері тепер є свій апарат штучної вентиляції легень. До сьогодні він був у напіврозібраному стані - через брак коштів лікарня не могла докупити всі необхідні комплектуючі.

Володимир Сєвідов, головний лікар Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру:

Онкология является одной из самых дорогостоящих специальностей в медицине. Поэтому, государство и даже частные компании - никак не могут обеспечить материально онкологическую помощь. И в этой ситуации, особенно с учетом вирусной инфекции в нашей стране, очень важна помощь. И сегодня нам помогли, очень крепко помогли, дезсредствами, медицинской аппаратурой представители "Оппозиционной платформы - За жизнь".

200 тисяч гривень на медичні потреби виділили з бюджетного фонду регіонального осередку "Опозиційної платформи - За життя" Полтавщини за сприяння депутатів обласної ради.

Олександр Алексюк, депутат Полтавської облради, депутатська група "Опозиційна платформа - За життя":

Депутати об'єдналися і зробили усе, щоб наш Кременчуцький онкодиспансер залишився самостійною одиницею. І працював. Тому що дуже багато онкохворих у місті Кременчуці і прилеглих до них територій. Ми вже дещо зробили для онкодиспансера. Але головна робота - це в подальшому. 20 мільйонів гривень, які облрада вже проголосувала і виділила для онкодиспансера - це підуть на будівництво діагностичного центру, щоб наші люди не їздили ні до Києва, ні до Полтави.

Волонтери передали до онкодиспансеру всю технічну документацію для запуску апарату ШВЛ. Комплектуючі до нього закупили партійним коштом "Опозиційної платформи - За життя".

Олег Сазонов, голова РО ПП "Опозиційна платформа - За життя" Полтавської області:

Депутаты полтавской областной рады, в такое тяжелое для нашей страны время, - принесли подарки для онкобольницы. И это мы передаем в больницу, для того, чтобы на сегодняшний день могли безопасно находиться и как то бороться с тем, что происходит у нас сейчас в стране.

Лікарі зазначають: в умовах пандемії, коли постійно зростає кількість інфікованих коронавірусом, також гостро стоїть питання нестачі засобів індивідуального захисту медиків. У дефіциті антисептики, комбінезони підвищеного захисту та рукавички. Усе це опозиціонери Полтавщини також закупили. І передали до онкодиспанцеру. Аналогічну допомогу волонтери надали й медикам Придніпровської лікарні.

Віктор Скачко, директор Комунального некомерційного медичного підприємства "Лікарня Придніпровська":

Мы очень благодарны за эту помощь. В это тяжелое время, в общем-то, каждая помощь - это спасение чьей-то жизни, чьего-то здоровья, чьей-то семьи. Спасибо.

Що ж до ситуації з COVID у місті, лікарі зазначають - пік захворюваності ще попереду. Станом на ранок у місті зафіксовано дев'ять випадків зараження.