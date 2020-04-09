У МВС узгодили формат святкувань Великодня із релігійними конфесіями [ Редактировать ]
Великдень в умовах карантину. У МВС узгодили формат святкувань із релігійними конфесіями. Богослужіння у храмах проводитимуть за участю не більш як десяти людей. Усі, крім священника, мають бути в масках.
Також триватимуть трансляції онлайн. У містах паски святитимуть просто у пекарнях та магазинах. А в селах - великодні кошики слід поставити за ворота, священник сам пройде вулицями.
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