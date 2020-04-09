Во время карантина пенсионеры могут оплатить "коммуналку", заказать продукты питания или получить пенсию у почтальона. Об этом в контактном центре Укрпочты сообщили "Укринформу".

Для этого необходимо заполнить анкету на сайте компании или связаться со своим почтальоном, контакты которого можно узнать, позвонив в контакт-центр Укрпочты.

В период действия карантина, установленного на уровне государства из-за распространения коронавирусной инфекции, изменен порядок выплаты пенсии и социальной помощи. Пенсионеры, которые являются наиболее уязвимой категорией инфицирования коронавирусом, могут получить адресную доставку пенсии домой.

Так, чтобы получить пенсию, не выходя из дома, необходимо просто познакомиться с почтальоном, который обслуживает ваш дом. Для этого нужно заполнить онлайн-форму или позвонить в контакт-центр 0800300545 и набрать цифру 9.

Доставка пенсий и социальной помощи домой - бесплатная.

Таким же образом можно заказать бесплатно еще ряд услуг и сервисов. Так, можно оплатить коммунальные платежи, заказать лекарства, оформить онлайн-подписку, получить почтовый перевод "С карты домой", заказать продукты и другие товары широкого потребления, купить товары из интернет-магазинов.

Ранее Кабмин поддержал идею выплат разовой помощи украинцам и перерасчет пенсий.