Музыка во время карантина: в Одесском зоопарке животным устроили концерт (видео) [ Редактировать ]
Директор зоопарка Одессы развлекает животных, пока в Украине введены карантинные ограничения и зверинец закрыт.
Об этом сообщает Telegram-канал НикВести.
По информации, мужчина играл музыкальные произведения на пианино возле вольеров разных животных.
"Директор Одесского зоопарка провел для животных концерт во время карантина", - отмечается в сообщении.
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