Директор зоопарка Одессы развлекает животных, пока в Украине введены карантинные ограничения и зверинец закрыт.

Об этом сообщает Telegram-канал НикВести.

По информации, мужчина играл музыкальные произведения на пианино возле вольеров разных животных.

"Директор Одесского зоопарка провел для животных концерт во время карантина", - отмечается в сообщении.

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